Власти Казахстана прикроют лазейку обхода санкций для российских и белорусских автоперевозчиков

Лазейку, через которую российские и белорусские автоперевозчики в последнее время обходили европейские санкции, решили прикрыть власти Казахстана.

Как пишет MK.RU, автоперевозчики из РФ и РБ, чтобы избежать санкционных ограничительных мер, стали перерегистрировать грузовые автомобили в Казахстане. Это им позволило перевозить грузы в страны ЕС.

С 20 февраля в Казахстане начинают действовать новые правила международных перевозок грузов, по которым иностранцам зарегистрироваться в стране в качестве перевозчика станет невозможно, сообщила председатель Союза автоперевозчиков Казахстана Асель Садыкова.

В течение 2022 года около 5 тысяч российских и белорусских автоперевозчиков прошли перерегистрацию в Казахстане и стали работать с Европой по квотам этой страны.

Количество международных перевозчиков возросло почти в 2,5 раза. Это привело к возросшей конкуренции и многочисленным жалобам местных перевозчиков, которые практически остались без работы. Такие изменения на рынке этой сферы дополнительно привели к дефициту разрешений на выезд в ЕС.

Под вопросом остается судьба перевозчиков из РФ и РБ, которые уже получили регистрацию в Казахстане.