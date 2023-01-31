Мэр г. Бодайбо в Иркутской области предложил умерщвлять бездомных собак

Е. Юмашев заявил, что жизнь человека нельзя ставить ниже жизни бездомной собаки. На совете заксобрания по взаимодействию с муниципалитетами 30 января он предложил пересмотреть ситуацию с бездомными животными.

Мэр города Бодайбо в Иркутской области настаивает на возможности умерщвления бездомных собак, которые представляют опасность для горожан.

Евгений Юмашев:

"Ну, скажите, сколько нужно еще жертв укусов, если больше 3 тысяч укусов ежегодно происходят? Когда штрафуются работники районных администраций ни за что. Нужно собак уничтожать, других вариантов нет. Другой вопрос, кто может поставить этот вопрос перед Государственной Думой, которая принимает такие гуманные решения. Скажите, когда где мы на каком этапе стали ставить жизнь человека ниже жизни собаки?"

Ситуация с безнадзорными животными и нехваткой выделяемых на отлов средств уже не один год обсуждается в Иркутской области.

Особенно остро встал вопрос после страшного инцидента в Забайкальском крае, когда бездомные собаки напали на первоклассницу и загрызли ее.