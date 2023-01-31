Ютубер MrBeast из США оплачивает беднякам глазные операции, а одному подарил еще и Tesla

В дополнение к операции по удалению катаракты некоторые пациенты получили подарки в размере от 10 000 до 50 000 долларов.

Ютубер мистер Зверь из США (настоящее имя Джимми Дональдс) оплатил операцию по удалению катаракты для 1000 слепых и близоруких людей. Операция занимает 10 минут, но стоит денег - в среднем от 3000 до 5000 долларов за глаз.

А одному мужчине, который не мог водить машину из-за плохого зрения, он подарил красную "Теслу".

В дополнение к операции по удалению катаракты некоторые пациенты получили подарки - например, 10 000 долларов наличными или 50 000 долларов, которые они могли направить на учебу в колледже.

"Половина всех случаев слепоты в мире - это люди, которым требуется 10-минутная операция", - говорит Джефф Левенсон, офтальмолог и хирург, работавший с Дональдсоном.

Левенсон рассказал CNN, что команда Дональдсона позвонила ему в сентябре по поводу этой идеи, но он чуть не повесил трубку, потому что "никогда не слышал о мистере Звере".

Сэтчел, один из пациентов, перенесших глазную операцию, с рождения имел плохое зрение и почти полностью ослеп после несчастного случая на картинге, говорит Дональдсон на видео.

"Он несколько раз упоминал, что действительно хочет сесть за руль после того, как эта процедура исправит его зрение, так что увидимся в конце видео, когда удивим его новенькой Tesla", - сказал Дональдсон в камеру после того, как Сэтчел отправился на операцию.

Три недели спустя Дональдсон позволил Сэтчелу, который никогда раньше не водил машину, покатать его по парковке после того, как удивил его красной Tesla.

С тех пор как видео было загружено на канал ютубера, у которого 130 миллионов подписчиков, его посмотрели 48 миллионов раз.

Дональдсон - один из самых популярных и высокооплачиваемых ютуберов в мире. Впервые он стал вирусным в январе 2017 года после того, как был активен на платформе почти пять лет. Его видео часто состоят из сложных трюков — как в реальной версии "Игры в кальмаров" — и розыгрышей призов.

Эти вирусные видеоролики сделали Дональдсона популярным в его родном городе Гринвилл, штат Северная Каролина, где его благотворительная организация Beast Philanthropy регулярно организует продуктовые забеги и другие благотворительные мероприятия.

Дональдсон - давний поклонник генерального директора Tesla Илона Маска.

"Я действительно хочу однажды стать Илоном", - написал он в Twitter в 2020 году. Позже в том же году он написал в Твиттере, что Маск - сотрудник его мечты.