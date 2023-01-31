Психологи обеспокоены тем, что кумирами подростков в Сети становятся агрессоры и женоненавистники

Один из таких мнимых лидеров некто Эндр Тейт, которого полиция подозреваниет в торговле людьми и изнасилованиях.

Никогда раньше не слышали имя Эндрю Тейт? Что ж, если ваш ребенок-подросток проводит время в Интернете или социальных сетях, есть большая вероятность, что Тейт находится у него на радаре.

36-летний бывший кикбоксер собрал огромное количество подписчиков в Интернете, включая многих молодых мужчин. Самопровозглашенный лайф-коуч специализируется на женоненавистнических высказываниях.

На большинстве платформ социальных сетей он уже заблокирован. Тем не менее, его аккаунт в Твиттере, насчитывающий 4,7 миллиона подписчиков, был восстановлен, когда Илон Маск возглавил компанию.

Тейт однажды написала в Твиттере, что женщины должны нести “некоторую ответственность” за сексуальное насилие. Родившийся в США и выросший в Англии мужчина заявил, что он переехал в Румынию в ответ на движение #MeToo из-за более мягких законов об изнасилованиях в этой стране.

И все же именно румынские власти арестовали Тейта и его брата в декабре. Они сейчас находятся под стражей в связи с обвинениями в торговле людьми и изнасиловании. Толпы его сторонников в Греции — опять же, в основном подростки - прошли маршем по улицам, скандируя за освобождение Тейта.

По мере того, как новости о проблемах Тейт попадают в заголовки международных газет, родители, педагоги и терапевты по всему миру начинают замечать влияние, которое он оказывает на молодежь. Педагоги в Англии принимают активные меры по противодействию этой проблемы, и даже проводят уроки, демонстрирующие, насколько вредны взгляды Тейт.

Почему так много подростков следят за человеком, подстрекающим их на агрессию и нарушение закона?

“Он пропагандирует яркий образ жизни, который видят и хотят многие молодые люди, - говорит Кортни Конли, терапевт из Мэриленда и эксперт по оздоровлению. - Дети думают: ”Что он делает такого, что я мог бы сделать, чтобы получить это и вести такой образ жизни?".

На многих видео и изображениях Тейта его окружают красивые девушки, модные машины и популярные места.

“Молодые люди находятся на стадии развития, и когда они видят что-то онлайн, они не всегда думают и рассматривают это через несколько призм, - говорит Конли.- Они с большей вероятностью примут это как правильную точку зрения, а не как точку зрения только одного человека”.

Интернет - это место, где многие подростки получают значительную часть своей информации. В прошлом году Исследовательский центр Pew сообщил, что 46% подростков говорят, что они пользуются Интернетом “почти постоянно”.

В результате они могут смотреть не самый позитивный или соответствующий возрасту контент, и перенимать вредные привычки, поведение и идеи.

“Причина, по которой Тейт так успешен, заключается в том, что он дегуманизирует женщин и людей", - заявляют специалисты. По их мнению, это таит в себе огромную опасность влияния на неокрепшие умы подростков.