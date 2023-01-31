США заявили о готовности защищать Южную Корею с помощью обычного и ядерного оружия
Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются курса защиты Южной Кореи, вплоть до применения ядерного оружия.
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, для сдерживания агрессии и защиты страны США готовы применить как обычное, так и ядерное оружие.
Об этом он заявил на пресс-конференции, которую дал совместно с главой нацобороны Ли Чжон Сопом, передает ТАСС.
Ллойд Остин подчеркнул, что Америка выполнит все взятые на себя обязательства по защите Республики Корея. Для этого будет использован полный набор вооружения, имеющегося в арсенале США, включая ядерное.
Министерство обороны США считает политику КНДР в 2022 году беспрецедентной и провокационной. По мнению руководства Америки и Южной Кореи, КНДР позволяет себе действия, несущие серьезную опасность, что создает дестабилизирующую обстановку в регионе.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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