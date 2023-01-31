Жидкий робот из фильма "Терминатор-2" становится реальностью
По сообщению издания INSIDER, группа ученых создала человекообразного робота, который способен разжижаться, чтобы выбраться из клетки.
Эксперимент показан на видео, где необычный робот демонстрирует свои суперспособности: сначала он превращается в жидкую массу, просачиваясь сквозь отверстия клетки, потом восстанавливает прежнюю твердую форму.
Таким образом фантастический герой из второй части "Терминатора", который умел принимать жидкую форму, теперь существует в реальном мире.
Исследователи рассчитывают применять новую технологию в области биомедицины. Результаты научной работы опубликованы в журнале Matter.
Ученые утверждают, что создали робота, который может менять форму, переключаясь между жидкостью и твердым телом, способен проводить электричество и обладает магнитными способностями.
Изобретение создано из металлического галлия.
Выдержка из исследования: робот во время тестирования "перепрыгивал рвы, взбирался на стены и даже разделялся пополам, чтобы совместно перемещать другие объекты, прежде чем снова объединиться".
Ученые заявляют, что в одном из экспериментов, робот перемещал инородный предмет, застрявший в желудке специально созданной модели.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
Храмова Оксана
Слепая женщина, на которую напала мать с ребенком, хочет добиться справедливости
Инцидент произошел в Петербурге 27 января. Об этом сообщили на сайте "Фонтанка.ру". Прохожая напала на слепую женщину и стала сильно бить ее по голове телефоном за то, что она случайно зацепила тростью ребенка.Подробнее...
-