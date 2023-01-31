Жидкий робот из фильма "Терминатор-2" становится реальностью

По сообщению издания INSIDER, группа ученых создала человекообразного робота, который способен разжижаться, чтобы выбраться из клетки.

Эксперимент показан на видео, где необычный робот демонстрирует свои суперспособности: сначала он превращается в жидкую массу, просачиваясь сквозь отверстия клетки, потом восстанавливает прежнюю твердую форму.

Таким образом фантастический герой из второй части "Терминатора", который умел принимать жидкую форму, теперь существует в реальном мире.

Исследователи рассчитывают применять новую технологию в области биомедицины. Результаты научной работы опубликованы в журнале Matter.

Ученые утверждают, что создали робота, который может менять форму, переключаясь между жидкостью и твердым телом, способен проводить электричество и обладает магнитными способностями.

Изобретение создано из металлического галлия.

Выдержка из исследования: робот во время тестирования "перепрыгивал рвы, взбирался на стены и даже разделялся пополам, чтобы совместно перемещать другие объекты, прежде чем снова объединиться".

Ученые заявляют, что в одном из экспериментов, робот перемещал инородный предмет, застрявший в желудке специально созданной модели.