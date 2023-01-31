Мексиканцы избили туриста, который забрался на пирамиду Майя
Путешественник позволил себе подняться на сооружение, которое венчает храм Кулькана, вход куда запрещен, а нарушителям грозит штраф в 5 тысяч долларов.
Жители в Мексике напали на туриста, избив его палкой за то, что он забрался на священную пирамиду Майя, сообщает Рамблер.
Мужчина позволил себе подняться на сооружение, которое венчает храм Кулькана, вход куда запрещен. Более того - с 2008-го года на нарушителей налагаются штрафы.
Тем, кто рискнул подняться на это доисторическое сооружение, приходится раскошелиться на 5 тысяч долларов.
Взыскали с незадачливого туриста, который нарушил закон страны, штраф или нет, - неизвестно. Но, когда он спустился вниз, его поджидали местные жители, вооруженные палками.
Один из аборигенов ударил любопытного путешественника палкой по голове. При комментаторы новости признались, что еще лет семь назад они не только безнаказанно поднимались на эту пирамиду, но и водили с собой туристов.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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