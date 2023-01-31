МВФ изменил рейтинги роста экономики для ряда стран, в том числе для России

Для мировой экономики МВФ теперь ожидает роста на 2,9 процента в этом году после 3,4 процента в прошлом, говорится в отчете международной финансовой структуры.

Это означает замедление экономического развития по сравнению с предыдущим годом, но, что более важно, перспективы снова несколько улучшились. Еще в октябре МВФ ожидал роста показателей экономики в этом году всего на 2,7 процента.

В случае с Германией оптимизм вырос даже выше среднего. Здесь МВФ повысил прогноз с -0,3 до +0,1 процента, местная экономика едва избежит рецессии за год в целом.

Причина повышенного оптимизма в том, что цены на энергоносители снова упали, а ужасные сценарии, такие как принудительное закрытие промышленных предприятий из-за нехватки энергии, позади.

Оптимистичный прогноз МВФ для Италии

Однако прогноз для Италии был скорректирован еще более существенно в сторону повышения, как минимум на 0,8 процентных пункта, с -0,2 до +0,6 процента. Хотя МВФ не дал этому объяснения, это согласуется с положительными цифрами, которые в течение некоторого времени поступают из Италии.

С конца 2021 года рост итальянской экономики всегда был выше, чем в Германии, Франции или Испании — после того, как страна уже много лет была лидером роста в Европе.

«Разбивка по секторам показывает, что наибольшее значение имеет строительство», — говорит Феликс Хюфнер, главный экономист UBS по Германии и Европе.

Это связано как с частными, так и с государственными инвестициями. Последние, вероятно, будут обусловлены в первую очередь деньгами из Европейского фонда восстановления, которые Италия получает в течение нескольких месяцев.

«Второй фактор, ответственный за превышение валового внутреннего продукта Италии, — это производственный сектор», — говорит Хюфнер. Итальянская промышленность лучше других выдержала встречный ветер из-за перебоев с поставками и повышения цен на энергоносители.

МВФ понизил прогноз по Великобритании

Экономика острова — одна из немногих в мире, по которой МВФ снизил свой прогноз на 0,9 процентного пункта. Теперь он ожидает -0,6% в 2023 году, иначе говоря глубокую рецессию.

Это отражает «более ограничительную финансовую и денежно-кредитную политику, более жесткие финансовые условия и по-прежнему высокие цены на энергоносители, которые ложатся бременем на домохозяйства», пишет МВФ в своем анализе. Страна страдает от инфляции, которая выше, чем во многих странах континента.

Кроме того, ощущаются последствия Brexit, которые становятся все сильнее и сказываются на внешней торговле. Автомобильная промышленность вернулась к уровню 1956 года с точки зрения производственных показателей, поскольку экспорт рухнул после Brexit.

Кроме того, в течение нескольких месяцев были неоднократные забастовки, особенно в государственном секторе.

МВФ видит перспективы роста для России

Пересмотр прогноза МВФ для России завершился вердиктом с небольшим ростом экономики в 2023 году с увеличением на 0,3 процента. В октябре МВФ предполагал, что он составит -2,3 процента.

Основная причина изменения заключается в том, что экспорт сырой нефти из России не окажет существенного влияния при текущем верхнем уровне цен на нефть, установленном западными странами. Кроме того, Россия все больше переключает свою торговлю со стран Запада в страны, не участвующие в санкциях.

Одним из таких государств является Индия, и наряду с Китаем это новый локомотив мировой экономики.

«Индия остается лучом надежды», — говорит Пьер-Оливье Гуринша, глава аналитического отдела МВФ: «Вместе с Китаем на него будет приходиться половина глобального роста в этом году, в то время как на США и зону евро вместе приходится лишь десятая часть».

Инфляционные риски

МВФ по-прежнему считает инфляцию одним из самых больших тормозов глобального роста.

«Новости об инфляции обнадеживают, но битва еще далека от завершения», — говорит он.

МВФ ожидает, что глобальная инфляция снизится до 6,6% в 2023 году и до 4,3% в 2024 году. Но даже в этом случае прогнозируемый среднегодовой общий уровень, и базовая инфляция по-прежнему будут выше допандемического уровня более чем в 80 процентах стран.