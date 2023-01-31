Экс-президент США Трамп доверяет Путину больше, чем американской разведке

В своем аккаунте в соцсети Truth Social бывший президент Америки Дональд Трамп написал, что больше доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, чем «подонкам» из американской разведки.

Как пишет издание Newsweek, Трамп упомянул свое высказывание по поводу обвинений ФБР в адрес России о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

В 2018 году, после встречи с Путиным в Хельсинки он заявил, что не видит признаков вмешательства РФ в ход выборов.

Тогда, в Хельсинки, репортер поинтересовался у Трампа, кому он больше доверяет, президенту Путину или американской разведке.

«Я тогда чувствовал, что у нас в разведке были очень плохие люди, такие как Джеймс Коми и МакКейб», — цитирует экс-президента издание. Дональд Трамп также поинтересовался у подписчиков, кого бы выбрали они: Путина или "этих отбросов".

Российские власти неоднократно опровергали все обвинения относительно вмешательства в выборы США. Об этом заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав обвинения голословными. А министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что никаких фактов, которые могли бы подтвердить вмешательство РФ в выборы какой-либо страны, не существует.