Трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку на прогулке в саду и задушилась
Происшествие случилось около недели назад. В тот день СМИ сообщали о том, что девочку доставили в больницу для оказания помощи. Состояние было стабильным. Однако выжить девочка не смогла.
25 января в Екатеринбурге малышка трех лет не вернулась с прогулки. Ее отсутствие обнаружили не сразу. Ребенок зацепился шарфом за ограждения на горке и не смог выпутаться.
Произошло удушение. Девочку на скорой доставили в больницу, где врачи пытались ее спасти. Сегодня в E1.RU сообщили, что малышка не выжила и скончалась от полученных травм.
Из заявления областной прокуратуры:
"Девочка забралась на горку и застряла в ограждении, пытаясь освободиться, она зацепилась предметом своей одежды (предположительно, шарфом)"
Гибель ребенка в следственном комитете и министерстве здравоохранения пока никак не комментировали.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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