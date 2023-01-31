Трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку на прогулке в саду и задушилась

Происшествие случилось около недели назад. В тот день СМИ сообщали о том, что девочку доставили в больницу для оказания помощи. Состояние было стабильным. Однако выжить девочка не смогла.

25 января в Екатеринбурге малышка трех лет не вернулась с прогулки. Ее отсутствие обнаружили не сразу. Ребенок зацепился шарфом за ограждения на горке и не смог выпутаться.

Произошло удушение. Девочку на скорой доставили в больницу, где врачи пытались ее спасти. Сегодня в E1.RU сообщили, что малышка не выжила и скончалась от полученных травм.

Из заявления областной прокуратуры:

"Девочка забралась на горку и застряла в ограждении, пытаясь освободиться, она зацепилась предметом своей одежды (предположительно, шарфом)"

Гибель ребенка в следственном комитете и министерстве здравоохранения пока никак не комментировали.