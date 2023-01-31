Доктор Мясников назвал болезни, которые проходят сами за неделю
Теледоктор уточнил, что в первую очередь речь идет про вирусные инфекции: ОРЗ, ангины, грипп, вирусные гаймориты.
Популярный в Росии теледоктор уточнил: от самого вируса избавиться невозможно, потому нужно сосредоточить внимание на устранении симптомов и последствий.
В список недугов, которые проходят сами по себе примерно за семь дней, Александр Мясников включил ОРЗ, ангины, грипп, бронхиты, вирусные гаймориты.
Телеведущий в своем Телеграмм-канале добавил в этот перечень неосложненные грыжи межпозвоночных дисков, синдром раздраженного кишечника, фибромиалгию, позиционное головокружение.
Доктор Мясников также отметил; врачи, к которым люди обращаются с этими проблемами, не могут отпустить пациентов без назначений по очень простой причине.
Дело в том, что если человек займется самолечением, он только навредит сам себе.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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