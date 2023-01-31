Украинский командир Назаренко: ситуация под Артемовском – сущий ад, Украина несет огромные потери

Как заявил Владимир Назаренко, заместитель командира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в эфире одному из национальных телеканалов, под Артемовском сложилась крайне сложная ситуация.

По словам украинского военнослужащего, «уже пять-шесть месяцев под Бахмутом (украинское название Артемовска) творится сущий ад. Ежедневно и ежечасно идут тяжелые перманентные бои. Как заявил Назаренко, когда он слышит об угрозе масштабного наступления, у него возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление? Назаренко подчеркнул, что его батальон в данном регионе несет огромные потери.

Артемовск находится на подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики, севернее Горловки. Это важный транспортный узел для материально-технического обеспечения украинской группировки в Донбассе. За данный населенный пункт ведутся ожесточенные бои.