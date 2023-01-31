В Беларуси нашли еще одно тело беженца рядом с польской границей
Как сообщили в СК РБ на белорусской территории рядом с польской границей найдено тело беженца.
По предварительной информации, погибший является беженцем арабской национальности, пишет Sputnik.
Его тело было найдено в Пружанском районе белорусскими правоохранителями. Ни личных вещей, ни документов на месте обнаружено не было.
Члены следственно-оперативной группы выясняют причины и обстоятельства смерти человека.
Только в прошлом году в этой местности были найдены тела семи мигрантов.
Всего же на приграничной территории с августа 2021 года по январь 2023 года найдены тела 17 погибших граждан, прибывших из других стран.
В текущем году это уже второй подобный случай.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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