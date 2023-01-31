Слепая женщина, на которую напала мать с ребенком, хочет добиться справедливости

Инцидент произошел в Петербурге 27 января. Об этом сообщили на сайте "Фонтанка.ру". Прохожая напала на слепую женщину и стала сильно бить ее по голове телефоном за то, что она случайно зацепила тростью ребенка.

Агрессивная гражданка выкрикивала: "Слепые должны сидеть дома". У пострадавшей Виктории Зыряновой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Женщина подала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. В социальных сетях это происшествие вызвало волну гневных комментариев в адрес нападавшей мамаши.

Незрячие люди с разных уголков страны просят Викторию идти до конца и добиться справедливости в этом деле.

Виктория Зырянова:

"Толерантность в обществе очень слабая. Мы все периодически сталкиваемся с какой-то агрессией. Получаем хамство в свой адрес и нецензурные оскорбления. Куда-то нас не пускают, откуда-то выпихивают. Начинают кричать: «Куда вы с собакой претесь». И каждый раз приходится объяснять, что это не просто собака, а это глаза. Бывает, это невозможно, бывает, что люди все равно не до конца понимают"

Женщина, совершившая нападение, отказывается давать какие-либо комментарии и не желает общаться с представителями СМИ.

Свою вину отрицает, утверждая, что телефон она случайно выронила из рук и никого не избивала. Но в деле имеются свидетели, которые говорят обратное.