Опытные дачники рассказали, как с помощью соли добиться большого урожая картофеля
Выбрать лучшие клубни для посадки помогает специальная соляная ванна, этот метод испробовали еще наши бабушки.
Иногда люди прибегают к своего рода ритуалу: после посадки картофеля посыпают землю солью.
Но научно не доказано, что такой способ имеет эффект. Но есть другие, реальные варианты использования соли для повышения урожайности.
Это - проверка клубней с помощью соляного раствора. Операцию проводят на этапе подготовке к посевной кампании.
Для этого необходимо в ведре воды растворить 1 кг поваренной соли. А затем - по очереди опускать в раствор семенную картошку.
Если клубни для посадки не пригодны (с минимальным количеством крахмала и питательных веществ), тогда они будут всплывать. А качественные клубни, твердые и плотные, опустятся на дно. После этого клубни нужно достать, промыть, просушить и отправить в борозду.
Обычную поваренную соль также можно использовать для замены минеральных удобрений при посадке картофеля в бедной почве. Однако такой способ полностью не заменит натриевую селитру и калийные удобрения.
Опубликовано: Светлана Гарусева