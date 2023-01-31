Опытные дачники рассказали, как с помощью соли добиться большого урожая картофеля

Выбрать лучшие клубни для посадки помогает специальная соляная ванна, этот метод испробовали еще наши бабушки.

Иногда люди прибегают к своего рода ритуалу: после посадки картофеля посыпают землю солью.

Но научно не доказано, что такой способ имеет эффект. Но есть другие, реальные варианты использования соли для повышения урожайности.

Это - проверка клубней с помощью соляного раствора. Операцию проводят на этапе подготовке к посевной кампании.

Для этого необходимо в ведре воды растворить 1 кг поваренной соли. А затем - по очереди опускать в раствор семенную картошку.

Если клубни для посадки не пригодны (с минимальным количеством крахмала и питательных веществ), тогда они будут всплывать. А качественные клубни, твердые и плотные, опустятся на дно. После этого клубни нужно достать, промыть, просушить и отправить в борозду.

Обычную поваренную соль также можно использовать для замены минеральных удобрений при посадке картофеля в бедной почве. Однако такой способ полностью не заменит натриевую селитру и калийные удобрения.