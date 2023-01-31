Де Голль потребовал урезонить США и добиваться мира с Россией

Это высказывание внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сделал во время круглого стола «Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве», организованного медиагруппой «Россия сегодня».

По словам де Голля, вслед за поставками танков Украина может получить более мощное оружие, вооружение Киева западными государствами увеличивает риски третьей мировой войны. Как подчеркнул внук экс-президента Франции, к сожалению, подобные решения спровоцируют поставку более мощного оружия, в том числе большей дальности. Такие действия увеличивают риск ядерного конфликта. Это, отметил де Голль, является той бездной, на грани которой стоит мир.

Как полагает де Голль, настало время «урезонить американцев» в этом конфликте, а также добиться устойчивого мира с Россией. По его мнению, сейчас подходящий момент, чтобы Франция и ее президент вспомнили, что они великая независимая нация, и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится. Необходимо, подчеркнул де Голль, предоставить России серьезные гарантии.

Внук экс-президент Франции напомнил, что у его страны с Россией есть общая история и она крепка, несмотря на случающиеся конфликты интересов и то, что Париж стал недружественным по отношению к Москве. Он подчеркнул, что общность истории способна полностью затмить конфликт интересов.