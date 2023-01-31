Как заявил член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в текущем году российские войска взяли под оперативный или огневой контроль в данном регионе девять населенных пунктов.

Как отметил Рогов, в 2023 году линия фронта на территории Запорожской области была сдвинута. Девять населенных пунктов освобождены или взяты под оперативный либо огневой контроль, оттуда выдавлены боевики Зеленского. Это больше, чем за несколько предшествующих месяцев, и такой результат можно считать хорошим оперативным успехом.

На минувшей неделе Рогов заявлял, что что позиции украинских войск в Запорожской области были вскрыты в результате наступательных действий российской армии. По словам члена главного совета администрации Запорожской области, благодаря тактическим успехам российской армии, а также точной слаженной работе артиллерийских и авиационных подразделений линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а вооруженные силы Украины ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике.