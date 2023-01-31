Дачники дали советы, на что обратить внимание при покупке семян

Постоянно пользоваться одними и теми же сортами вряд ли получится: они исчезают, меняются, потому при покупке нужно быть внимательным.

Опытные огородники советуют брать ранние и позднеспелые сорта в соотношении 5:1. Это позволит собирать урожай не только в начале лета, но и до поздней осени.

При покупке проследить, чтобы на пакетиках были указаны наименование культуры и сорт растения.

Обязательно надо обратить внимание на информацию о производителе, его контактные данные, время фасовки и срок годности семян.

Нужно также обратить внимание на данные о прохождении семенами проверки на всхожесть и данные о соответствии ГОСТам.

Хорошо, если кроме перечисленных сведений есть также краткое перечисление сортовых качеств и небольшой экскурс в агротехнику данного сорта. В общем, чем больше информации о культуре на упаковке, тем лучше.