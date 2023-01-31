В Павловском Посаде 7-летняя девочка ушла под лед, ее ищут 3-и сутки
2023-01-31 13:23
О происшествии сообщает MSK1.RU. Трагедия попала на видео, запись была сделана на камеру видеонаблюдения.
На кадрах можно увидеть, как ребенок проваливается под лед, и потом его уносит течением реки.
Инцидент произошел 29 января в Павловском Посаде.
Девочка семи лет провалилась под лед на реке Клязьма. Она пропала днем, когда шла от подруги домой. Решила выбрать путь через реку и больше не вернулась.
Родители подруги должны были ее проводить, но почему-то не сделали этого. Тело девочки ищут третий день.
Мать Ульяны все еще верит, что дочь жива и просто находится где-то без сознания.
Опубликовано: Храмова Оксана