В Павловском Посаде 7-летняя девочка ушла под лед, ее ищут 3-и сутки

О происшествии сообщает MSK1.RU. Трагедия попала на видео, запись была сделана на камеру видеонаблюдения.

На кадрах можно увидеть, как ребенок проваливается под лед, и потом его уносит течением реки.

Инцидент произошел 29 января в Павловском Посаде.

Девочка семи лет провалилась под лед на реке Клязьма. Она пропала днем, когда шла от подруги домой. Решила выбрать путь через реку и больше не вернулась.

Родители подруги должны были ее проводить, но почему-то не сделали этого. Тело девочки ищут третий день.

Мать Ульяны все еще верит, что дочь жива и просто находится где-то без сознания.