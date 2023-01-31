Песков отказался подтвердить, что Путин выступит перед Федеральным собранием 20-21 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на встрече с журналистами, что Кремль своевременно сообщит о дате послания российского президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

Так кремлевский спикер прокомментировал вопрос журналистов о том, состоится ли данное мероприятие 20-21 февраля. Эти даты представителям масс-медиа ранее сообщил информированный источник в Государственной Думе, подчеркнув, что на 24 февраля (годовщина начала российской военной спецоперации на Украине) данное мероприятие не запланировано.

Песков заявил, что информация о дате послания будет озвучена своевременно. Отвечая на вопрос о том, ведется ли работа над данным документом, пресс-секретарь российского президента сказал, что работа постоянно ведется. Это достаточно длительный и растянутый по времени процесс.