Науседа выступил против «красных линий» на поставки оружия на Украину

По словам президента Литвы Гитанаса Науседа, Западу следует оставить открытыми все варианты, когда речь идет о поставках оружия Украине.

««Красные линии» должны быть пересечены», — сказал Науседа в понедельник вечером, имея в виду сомнения относительно потребности Украины в истребителях и ракетах большей дальности.

Эти системы вооружения являются «незаменимой военной помощью», отметил политик.

«На этом решающем этапе войны, когда переломный момент неизбежен, важно, чтобы мы действовали немедленно», — сказал литовский лидер в интервью литовскому телевидению.

Литва неоднократно выступала ранее за поставки наступательных вооружений Украине.