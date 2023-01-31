Эксперты рассказали, какое комнатное растение способно фильтровать загрязненный воздух

Сансевиерия довольно быстро впитывает вредные химические соединения, включая формальдегид, а взамен выпускает кислород.

Многие любят устроить на подоконнике мини-садик. Примечательно, что каждое растение имеет свои особенности.

Некоторые при этом могут принести хозяевам неоценимую пользу - как, скажем, цветок под названием «щучий хвост» или сансевиерия.

Растение не только красиво внешне. Оно способно фильтровать воздух. Цветок довольно быстро впитывает вредные химические соединения, а взамен выпускает кислород, сообщает Рамблер.

Сансевиерия может поглотить даже такие вредные вещества, как формальдегид и другие вредные испарения, выделяемые строительными материалами.

Учитывая такие особенности растения, эксперты советуют поставить их в квартире после свежесделанного ремонта.