Эксперты подсказали, как обеззаразить грунт для рассады

Существует несколько способов избавить почву от возможных болезнетворных личинок и болезнетворной микрофлоры.

Если есть сомнения в качестве покупного или самодельного грунта для высадки рассады, его лучше обеззаразить.

Для этого нужно взять большую кастрюлю, наполнить ее на четверть водой, а сверху закрепить дуршлаг с грунтом. Прикрыть крышкой и прогреть на среднем огне в течение часа. Проходящий через грунт пар уничтожит болезнетворные личинки и болезнетворную микрофлору.

Еще один вариант - оставить открытый мешок с почвой на морозе (не меньше минус 10 градусов) и затем оттаять в тепле. Процедуру повторить дважды.

Можно прокалить с помощью противня. Для этого влажный грунт насыпать на противень слоем в 5 см, держать в разогретой до +70-90 градусов духовке полчаса.

Четвертый способ - насыпать землю в сито, застеленное ветошью. Обильно пролить розовым раствором марганцовки либо разведенным Фитоспарином (по инструкции). Дать жидкости стечь, немного подсушить и сложить в полиэтиленовый мешок, держать в тепле.