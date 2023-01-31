МОК жестко отреагировал на риторику Киева о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм

Международный олимпийский комитет отверг критику со стороны украинских официальных лиц, которые обвинили его после того, как МОК заявил, что российским спортсменам может быть предоставлен шанс участвовать в ОИ-2024 в Париже

Михаил Подоляк, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что МОК пропагандирует "насилие, массовые убийства, разрушения".

"МОК решительно отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут быть использованы в качестве основы для какого-либо конструктивного обсуждения", — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

В минувшую среду МОК сообщил, что Олимпийский совет Азии предложил допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Азиатских играх, которые являются квалификационными для участия в Олимпиаде.

Россияне и белорусы не могут участвовать в европейских квалификациях на ОИ из-за санкций, наложенных на их страны после начла СВО в Украине. После встречи МОК призвал к "дальнейшему рассмотрению возможности" возвращения спортсменов из России и Беларуси на соревнования на определенных условиях.