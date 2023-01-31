Психологи уверяют: жизнь слишком коротка, чтобы угождать другим и не быть самим собой

Многие сильно зависят от окружающих их обстоятельств и при этом не проживают свою собственную жизнь.

Большинство из нас неправильно относятся к себе и слишком зависят от внешних обстоятельств и людей. А это, по утверждению специалистов, в корне неправильно.

Конечно, нельзя жить в отрыве от общества, которое тебя окружает. Но и давать "садиться себе на голову" категорически нельзя.

Чтобы прожить свою жизнь гармонично, психологи рекомендуют придерживаться нескольких аксиом. Один из главных советов - не находиться в тех отношениях, которые вас не устраивают.

Не рекомендуется проводить время с людьми, которым постоянно нужно угождать; быть кем-то, но не самим собой; давать окружающим то, чего они не заслуживают.

Всегда нужно говорить то, что вы реально хотите сказать, и нельзя переживать о том, что о вас думают другие люди.