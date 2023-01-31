Reuters: Международная федерация журналистов исключила Союз журналистов РФ из своего состава

Как сообщило информационное агентство Reuters, члены Международной федерации журналистов выступили за то, чтобы исключить Союз журналистов России из своего состава.

Общественное объединение «Союз журналистов России» было создано для защиты интересов журналистов. Оно состоит из 85 отделений, расположенных в различных регионах.

По словам руководителя СЖР Владимира Соловьева, объединение не было официально поставлено в известность об исключении из МФЖ.

С 1995 года СЖР входит в состав Международной федерации журналистов, которая является крупнейшим межгосударственным профсоюзным сообществом. В его состав входят 187 структур из 146 государств.