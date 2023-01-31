Николаев опроверг информацию о своей госпитализации с инфарктом

Композитор и исполнитель Игорь Николаев заявил, что чувствует себя прекрасно и ни в какую больницу с инфарктом он не попадал.

Композитор и певец Игорь Николаев уверяет, что чувствует себя прекрасно.

Он опроверг сведения о своей госпитализации с инфарктом сегодня ночью (с 30 на 31 января). Информацию из уст музыканта узнали корреспонденты телеканала "360".

Знаменитость заявил, что СМИ и создает эти "новости".