Николаев опроверг информацию о своей госпитализации с инфарктом
2023-01-31 14:48
Композитор и исполнитель Игорь Николаев заявил, что чувствует себя прекрасно и ни в какую больницу с инфарктом он не попадал.
Композитор и певец Игорь Николаев уверяет, что чувствует себя прекрасно.
Он опроверг сведения о своей госпитализации с инфарктом сегодня ночью (с 30 на 31 января). Информацию из уст музыканта узнали корреспонденты телеканала "360".
Знаменитость заявил, что СМИ и создает эти "новости".
Опубликовано: Наталья Гончарова