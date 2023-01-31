Знаменитая платформа для взрослых OnlyFans теперь недоступна россиянам

По сообщению News.ru, сервис подписки на контент ресурса OnlyFans закрыт для пользователей из России.

Если пользователь из России пытается зайти на сайт, он видит ошибку HTTP 403 Forbidden. Такая надпись означает, что ресурс запрещен для пользования.

Чтобы зайти на сайт, нужен VPN. Почему сайт попал под ограничения, пока неясно. Как известно, в реестре Роскомнадзора он не числится.

Площадка "Онлифанс" известна тем, что разрешает публиковать контент без цензуры, поэтому на ней часто размещаются материалы откровенного характера из категории 18+.

Преимущественно ресурсы сайта задействуются для выкладывания интимных фото и видео из личного архива.