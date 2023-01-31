Шанайя Твен позировала обнаженной, чтобы принять старение
Пришло время начать любить себя в своей собственной шкуре, говорит Шанайя Твейн, и то, что было "действительно страшно" и "вдохновляюще" предстать обнаженной перед камерой для обложки ее последнего альбома.
Певица объяснила, что это был "настоящий прыжок веры" и испытание ее собственной смелости.
"Когда я смотрю на себя в зеркало с головы до ног, я вижу свои недостатки … Я просто устала от этого недостатка свободы. Я хочу быть более расслабленной и комфортной в своей собственной шкуре ", - сказала она.
"Когда ты обнажен, теперь ты полностью полагаешься на свою любовь к себе и уважение к себе", - добавила Твен.
Твен сказала, что она была "ошеломлена", направляясь на съемку, но ушла с большей уверенностью в себе.
Я отдалась на 100%, и я не думала о том, что кто-то думает, я не думала о том, кто был в комнате. Это обо мне, это мой момент по-настоящему принять себя в уязвимый момент. Это должно было быть уязвимым, когда я чувствовала, что сталкиваюсь со страхом быть осужденной или, возможно, даже смеяться, смущаться. Но это только придало сил, - сказала она добавив, что это было действительно потрясающе ".
Это также позволило ей по-новому взглянуть на свое тело во время старения.
Она также подтвердила, что не планирует идти по пути пластической хирургии.
Опубликовано: Антон Райт