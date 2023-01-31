Я и раньше была красивой: Хайди Монтаг говорит, что ей не нужна пластическая хирургия

Хайди Монтаг рассказала о своих обширных пластических операциях в недавнем выпуске подкаста "Широкие идеи с Рейчел Билсон".

Звезда Laguna Beach призналась, что ее путь к косметическим улучшениям начался, когда ей предложили бесплатные услуги.

Я такая: Здорово, 100,00 долларов на бесплатную пластическую операцию? Потрясающе!

Но мне следовало остановиться и подумать об этом. Потому что, когда [доктор] рассказывал мне об этом, это звучало так незначительно, - сказала Монтаг, которая чувствовала себя обманутой относительно того, насколько интенсивным будет процесс.

К сожалению, инвазивная 16-часовая многоэтапная операция, включающая 10 процедур за один день, была совсем не легкой.

"Я чуть не умерла, и мне дали слишком много Демерола [опиоидного обезболивающего], а потом сказали Спенсеру, что я мертва, и он слег.

А потом меня вернули, и я была в порядке, и я думаю, что после этого опыта жизни или смерти... Я была такой хрупкой и хрупкой.

И мне потребовалось так много времени, чтобы восстановиться. И я должна была вернуться к работе и съемкам, и, знаете, моя семья была расстроена и многое другое

Так что для меня это был самый сложный момент в моей карьере и в моем психическом состоянии, потому что я просто была не в себе ", - сказала она.

Обещание бесплатного полного преображения тела было слишком хорошим, чтобы отказаться от 23-летней девушки, которая призналась, что с юных лет хотела увеличить грудь.

"Я всегда хотела имплантаты, когда росла. Потому что у моей бабушки была действительно большая грудь. Поэтому я всегда хотела имплантаты ", - сказала она.

Но надвигающаяся неуверенность и энтузиазм хирурга заставили ее задуматься о дополнительных процедурах.