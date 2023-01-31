Кирилл Буданов подтвердил нахождение на территории России диверсантов, которые готовят террористические акты.

По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, террористическая угроза будет сохраняться до тех пор, пока Украина не восстановит целостность своей территории.

Об этом он заявил в интервью журналисту The Washington Post. Буданов уточнил, что Киев вербует жителей России, у которых есть понимание, что их страна должна измениться. Именно они занимаются подготовкой диверсионных актов.

В России не раз звучали сообщения о том, что Украина предпринимает попытки организации террористических актов на объектах инфраструктуры и в населенных пунктах РФ.

Так, российский президент Владимир Путин отмечал, что Киев не чурается «откровенно террористических методов». В частности, он указывал на подрывы линий электропередач в районе Курской атомной электростанции.