Модель OnlyFans из Флориды подает в суд на свой школьный округ за распространение ее изображений

Модель OnlyFans из Флориды подает в суд на свой местный школьный округ, утверждая, что ее откровенные изображения были распространены среди персонала в школе ее детей.

В жалобе она утверждает, что ее откровенные изображения были распространены среди персонала в школе ее детей.

Она, среди прочего, заявляет о кибер-домогательствах и вторжении в частную жизнь, согласно жалобе.

31-летняя Виктория Трис требует возмещения ущерба от государственных школ округа Ориндж, ссылаясь на кибер-домогательства и вторжение в частную жизнь, говорится в жалобе, поданной во вторник.

Согласно жалобе, Трис размещает откровенные изображения сексуального характера на своем сайте OnlyFans, но "разумно ожидать", что эти изображения "не будут переданы учителям, директорам школ" и персоналу школьного округа.

В результате распространения изображений Трис "испытала стыд, унижение, душевные страдания, оскорбленные чувства и обострение", - говорится в жалобе.

Государственные школы округа Ориндж не ответили на запрос о комментариях от Insider. Представитель округа сообщил другим СМИ, что он не комментирует предстоящий судебный процесс.

В жалобе говорится, что Трис была "активным волонтером" в школах округа Ориндж в течение пяти лет.

В нем говорится, что в октябре 2021 года директор начальной школы Сэнд-Лейк, которую посещают ее дети, проинструктировал ее, что она "больше не может находиться рядом с детьми на территории школы".

"Эти инструкции поступили от Совета государственных школ округа Ориндж", - говорится в жалобе.

В жалобе говорится, что Трис требует возмещения ущерба на сумму свыше 50 000 долларов и требует суда присяжных.

Это второй случай, когда Трис подал в суд на округ.

Судья Паэтра Браунли отклонила первый иск в марте 2022 года, заявив, что Трис не продемонстрировала "четкого законного права на участие" в программе волонтерства.