Ежедневный массаж пальцев рук заставит эффективно работать организм

Проблемы многих органов можно исправить, массируя пальцы на руках, уверяют китайцы.

Если всего 1 минуту в день массировать пальцы на руках, это принесет большую пользу организму. Например, большой палец отвечает за работу сердца и легких, и если его постоянно массажирвать, можно постепенно справиться с учащенным сердцебиением.

Массаж указательного пальца, который отвечает за работу желудочно-кишечного тракта, помогает преодолеть трудности с пищеварением и боли в животе.

При бессоннице, головокружении и тошноте нужно массировать средний палец, который отвечает за циркуляцию крови. Его безымянный сосед контролирует настроение - если оно "на нуле", нужно помассировать этот палец.

Китайцы считают, что мизинец улучшает работу почек и отвечает за устранение головных болей. Чтобы справиться с этими задачами, нужно немного помассировать мизинец.