Ногти могут рассказать о многих болезнях человека

По внешнему виду и состоянию ногтевых пластин можно определить, какие органы и системы находятся не в порядке.

Здоровые ногти выглядят так: крепкие и ровные, не расслаиваются, с кончиком цвета слоновой кости или белым.

Если ногти тонкие и бледные, значит, в организме недостаточно железа, и человек болен анемией. Пожелтевшие указывают на проблемы с ЖКТ и печенью.

Бугристые ногтевые пластины говорят о том, что в организме присутствует какая-то инфекция. Множество белых точек и полосок свидетельствуют о нехватке меди, цинка и йода.

Крошащиеся черные или желтые ногти указывают на заболевание грибком. А ломкие - на нехватку в организме бета-каротина, кальция, железа и витаминов.