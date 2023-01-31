Вот как выглядит грибок кордицепса в реальной жизни, по мнению ученых

Если верить сериалу HBO о зомби-апокалипсисе The Last of Us, конец человечества наступает через щупальца жуткого на вид, поражающего мозг гриба под названием кордицепс.

Грибы кордицепса - это настоящие организмы, которые чувствуют себя как дома в теплом и влажном климате.

Они захватывают умы муравьев, а также некоторых пауков, мотыльков, саранчи и других членистоногих, но, к счастью, не людей.

“Грибок атакует насекомых, которые живут в земле или почве”, - сказала Ребека Розенгаус, доцент и поведенческий эколог Северо-Восточного университета. “Муравьи - это одно, но есть также кузнечики, пауки, саранча”.

Официальное название кордицепса - Ophiocordyceps unilateralis, и да, ученые называют его “грибом-зомби-муравьем”. Это не означает конец человечества, но, безусловно, означает ужасный конец для существ, которых он заражает.

Вот как это работает: муравей (или другое членистоногое) невинно выбирается из своего гнезда в поисках пищи и в блаженном неведении о том, что споры кордицепса сыплются с ближайшего дерева, стебля или ветки.

Споры цепляются за муравья (или другое существо), высвобождая пищеварительные ферменты для разрушения кутикулы насекомого (твердой внешней оболочки).

Нитевидные наросты, известные как мицелий, начинают расти внутрь и в конечном итоге захватывают мозг насекомого, который начинает вырабатывать нейротрансмиттеры, влияющие на функцию мозга.

Трансформация завершена: муравей начинает спотыкаться и биться в конвульсиях, действуя таким образом, что приносит пользу кордицепсу.

“Грибок в основном захватывает мозг, поэтому муравьи перестают делать то, что делают муравьи, и начинают делать то, что хочет грибок, то есть взбираться по стволу дерева”, - сказал Розенгаус.

Как только они достигают верхушек деревьев, муравьи кусают стебель или лист так называемой мертвой хваткой.

“Это последнее, что они делают, прежде чем грибок начнет расти из шеи или головы муравья”, - сказал Розенгаус.

Муравьи умирают в течение шести часов после заражения, а затем через два-три дня из шеи появляется грибковый стебель. Затем споры снова начинают сыпаться, и цикл повторяется.

Это жизнь, по крайней мере, для членистоногих.