Путин распорядился о создании совместных учебно-боевых центров в Беларуси

Президент России Владимир Путин во вторник, 31 января, распорядился о создании совместных военных учебных центров с Беларусью.

В указе, опубликованном во вторник, Владимир Путин поручил Минобороны и МИД России проработать договоренность с Минском о создании таких центров.

Беларусь получает новейшие российские вооружения для модернизации своей армии и такие центры будут востребованы для белорусских военных, которым до недавнего времени необходимо было выезжать на учебу в РФ.

Кроме того, в середине октября 2022 года Беларусь и Россия объявили о создании совместных вооруженных сил, которые, по заявлению белорусского руководства, имеют сугубо «оборонительную» задачу. Учебные центры позволят обучать персонал объединенной группировки сил Союзного государства.

