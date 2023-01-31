У теплой и холодной воды разная польза

Очень важно знать, когда и для каких целей нужно пить воду определенного температурного режима.

Наукой многократно доказано, что самый лучший источник энергии для человека - это вода.

Поскольку человеческое тело преимущественно состоит из воды, то при ее нехватке сильно страдает мозг (который тоже на 85% состоит из воды) и невозможно нормальное протекание всех биохимических процессов в организме.

Важно понимать, когда и какой температуры воду нужно пить, так как холодная и теплая вода отличаются своими свойствами.

Холодная вода стимулирует иммунную систему, снимает депрессивные состояния, ускоряет метаболизм, подтягивает кожу, помогает избежать простуды и повысить бдительность, освобождает разум и препятствует выпадению волос.

Теплая и горячая вода открывает поры, очищает кожу, выводит из организма токсины, расслабляет мышцы, уменьшает беспокойство, снимает усталость и головную боль, снижает отечность, снимает заложенность носа.