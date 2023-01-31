Сотрудник обвинил Google в том, что его уволили потому, что он отверг заигрывания женщины-босса

Бывший руководитель компании судится с технологическим гигантом, утверждая, что его на корпаративе облапала коллега-женщина.

Райан Олохан, 48-летний отец семерых детей из Нью-Джерси, обвинил Google в увольнении его после того, как он отказался от предполагаемых ухаживаний топ-менеджера Тиффани Миллер в ресторане Нью-Йорка в декабре 2019 года.

В иске ответчиками названы Google и Miller. Заявитель обвиняет их в дискриминации, мести и создании враждебной рабочей среды.

Согласно судебным документам, директор программного медиа-подразделения Google Миллер якобы потерла пресс Олохана, похвалила его телосложение и сказала, что его браку не хватает “пикантности”.

Инцидент произошел во время посиделок компании после того, как Олохана повысили до управляющего директора по продуктам питания, напиткам и ресторанам. Он присоединился к новой управленческой команде, в которую в офисе Google на Манхэттене входила Миллер.

На следующей неделе Олохан сообщил об инциденте в отдел кадров Google, но обсуждения или расследования инцидента не было.

Согласно иску, представитель отдела кадров “открыто признал: если бы жалоба была обратной — женщина обвиняла белого мужчину в домогательствах — жалоба, безусловно, была бы принята.

Олохан утверждал, будто Миллер после этого начала мстить ему. Затем предполагаемое возмездие продолжилось на других мероприятиях компании в декабре 2021 года и апреле 2022 года, когда Миллер обругала Олохана перед своими коллегами.

Она также якобы сказала Олохану, что знает, что ему нравятся азиатские женщины, имея в виду себя и его жену, которые обе азиатского происхождения.

“Хотя Google было известно, что продолжающиеся домогательства Миллер к Олохан были вызваны его отказом от ее сексуальных домогательств, никаких действий не было предпринято”, - говорится в иске.

Представитель Миллер опроверг обвинения Олохана. По его словам, судебный процесс сфабрикован недовольным бывшим сотрудником. Мисс Миллер никогда не делала никаких “авансов” мистеру Олохану, что могут легко подтвердить свидетели.

В июле 2022 года руководитель Олохана Адам Стюарт якобы призвал его уволить сотрудника-мужчину, чтобы освободить место в его команде для женщины. После чего технологический гигант на самом деле уволил Олохана после 16 лет работы в компании.