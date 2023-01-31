Прокурор простит 9 лет колонии для журналиста Невзорова за дискредитацию армии

Прокурор запросил у суда 9 лет колонии для журналиста Александра Невзорова за статьи, дискредитирующие российскую армию.

Государственный обвинитель запросил 9 лет лишения свободы в колонии для журналиста и бывшего депутата Государственной думы России Александра Невзорова по делу о дискредитации Вооружённых сил, сообщили в суде.

Максимальное наказание по ч.2 ст. 207.3 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Невзорова возбуждено в марте 2022 года. В апреле журналиста включили в список иноагентов.

Александр Невзоров попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как опубликовал на своей странице в сети Instagram "заведомо ложные сведения об обстреле российскими войсками родильного дома в Мариуполе.