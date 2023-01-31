Осанка человка напрямую влияет на его пищеварение и дыхание

При неправильной осанке часто болит голова, сжимаются внутренние органы и становится меньше рост.

Если позвоночник здоровый и ровный, то человек красивее ходит, его рост становится больше примерно на 3 сантиметра, кровообращение нормализуется, все органы работают нормально, поскольку они не сжаты.

Если осанка нарушена и спина выглядит "полукруглой", то легкие при вдохе полностью не раскрываются, в результате чего в организм поступает меньше кислорода и возникает кислородное голодание всех органов. Это, в свою очередь, отражается на работе головного мозга, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

При правильной осанке органы брюшной полости не зажаты и функционируют нормально. А при искривлении позвоночника их положение смещается, они сжимаются.

Ослабленные мышцы не поддерживают, как положено, кишечник и желудок, вследствие чего ухудшается перистальтика и нарушается отток желчи, а также происходит расстройство пищеварния и возникают изжога, запоры и грыжи.