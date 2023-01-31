Почему некоторые женщины публикуют эту деталь в своих аккаунтах на сайтах онлайн-знакомств

Мужчина задал вопрос в интернете: почему так много женщин в приложениях для знакомств включают в свою биографию личную страницу в Instagram.

Мужчина обратился на форум Reddit "Советы по знакомствам", чтобы спросить, должен ли он отправлять сообщения этим женщинам в Instagram - и почему женщины вообще включали ссылку на Instagram в свои профили в приложении для знакомств. (Хотя он спрашивал конкретно о женщинах, это делают не только женщины.)

Читатели в подавляющем большинстве ответили, что, по их мнению, люди, которые включают свой ник в социальных сетях в приложения для знакомств, просто хотят увеличить число своих подписчиков.

Другие читательницы писали, что они не решаются отправлять сообщения людям в Instagram, потому что предполагают, что их проигнорируют.

"Раньше я связывал свой Инстаграмм с профилем на сайте знакомств только для того, чтобы показать фотографии, чтобы убедить женщин, что я не "фейк", а реальный человек" - написал один из пользователей Реддит.

"Я также привязал свой Инстаграм, но это было для того, чтобы у людей был доступ еще к нескольким фотографиям и они могли лучше узнать меня", - объяснил другой мужчина.