Прокурор потребовал заочно осудить на 9 лет Невзорова за фейки о ВС РФ

Прокурор потребовал заочно осудить на 9 лет колонии признанного иностранным агентом журналиста Александра Невзорова за фейки о ВС РФ.

31 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что прокурор в прениях сторон попросил Басманный районный суд города Москвы заочно приговорить к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима журналиста Александра Невзорова, признанного СМИ, выполняющим функции иностранного агента, по делу о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации.

Помимо прочего, прокурор потребовал Басманный суд Москвы запретить иноагенту Невзорову четыре года администрировать сайты и иные ресурсы.