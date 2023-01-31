США обязались использовать ядерное оружие для защиты Южной Кореи

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты обязались использовать обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи.

Эта тема была поднята во время совместной пресс-конференции Остина с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сеопом в Сеуле.

"Соединенные Штаты твердо привержены Обязательству усиленного сдерживания, которое включает использование всего спектра военного потенциала США, включая обычное и ядерное оружие, а также системы ПВО", — заявил министр обороны США.

При этом он осудил действия Северной Кореи, заявив, что в 2022 году власти Пхеньяна совершили "беспрецедентное количество провокаций". Как указал глава Пентагона, США и Южная Корея считают, что КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в декабре 2022 года после вторжения северокорейских беспилотников в южнокорейское воздушное пространство — им удалось пересечь границу двух Корей впервые с 2017 года.