Зрители в шоке: в США вышло реалити-шоу, в котором дамы в возрасте ищут любовь с молодыми парнями

Пикантность ситуации заключается еще и в том, что избранники восьми женщин - сыновья их коллег по передаче.

Новое реалити-шоу TLC взбудоражило Интернет и вызвало необычный уровень шока, ужаса, отвращения, смеха.

Идея сериала, третий эпизод которого недавно вышел в эфир, заключается в том, что восемь привлекательных одиноких женщин в возрасте от 40 до 50 лет встречаются с восемью привлекательными одинокими мужчинами на несколько десятков лет моложе.

Поворот, раскрывшийся в первые 15 минут премьеры, описанный ее ничего не подозревающими участниками как "уникальное путешествие на свидания", заключается в том, что мужчины - сыновья женщин. Цель состоит в том, чтобы найти любовь.

"Я действительно не понимаю, из-за чего весь сыр-бор", - сказала Даниэла Нойманн, управляющий директор Spun Gold TV, лондонской продюсерской компании, которая создала идею и выступила сопродюсером вместе с eOne.

Она объяснила, что одна из целей сериала - стереть стигматизацию двойных стандартов, когда пожилые женщины встречаются с молодыми мужчинами. Так что на самом деле шоу посвящено расширению прав и возможностей женщин. Во-вторых, по ее словам, все участники шоу хорошо провели время.

"В-третьих, каждый мужчина - чей-то сын, верно?" - заявила она.

"Поместье МИЛФ" действительно вызвало разговор, благодаря одному только названию. Аббревиатура стала основой поп-культуры со времен подростковой секс-комедии 1999 года "Американский пирог", в которой группа старшеклассников пускала слюни на "маму Стифлера".

Когда The Washington Post связалась со сценаристом "Американского пирога" Адамом Герцем, он подтвердил, что не придумал эту фразу, но может приписать себе ее популяризацию: "Когда я говорю, что "ставлю себе в заслугу", я беру это в кавычки, потому что это сомнительная честь".

Нойманн сказала, что на самом деле она никогда особо не задумывалась над каждой буквой. Ее собственный сын сказал ей, что MILF означает "Мать, которую я люблю вечно".

В шоу было много всего - от мрачных шуток про Зигмунда Фрейда до вирусных роликов, размещенных в социальных сетях. Есть соревнование, где мамы с завязанными глазами должны провести руками по мужскому прессу и груди, чтобы увидеть, кто быстрее опознает тело своего собственного сына.

Сцена, в которой одна мама признается, что спит с лучшим другом своего сына так сильно пугает ее сына, что он раздевается догола и прыгает в бассейн, чтобы поразмыслить о своем существовании.

По словам Нойманна, кастинг был трудным, особенно трудно было найти одиноких мам с сыновьями-одиночками, у которых было время снимать реалити-шоу в Мексике около месяца.

Келле Мортенсен, которой было 50 лет, когда начались съемки в феврале прошлого года, и которая живет в округе Ориндж, штат Калифорния, была нанята директором по кастингу, который нашел ее в Instagram.

По словам Мортенсен, сериал был неопределенно описан ей как вдохновляющее шоу о пожилых женщинах, встречающихся с молодыми мужчинами, что звучало интригующе, учитывая, что после развода она наслаждалась случайными отношениями с молодыми мужчинами.

Ей сказали, что ее старший сын Джоуи, 20 лет, был приглашен вместе с ней в качестве системы поддержки - она даже не знала названия шоу до своего последнего интервью после съемок, когда продюсеры попросили ее прочитать строчку для промо-ролика шоу: "Следующий в "Поместье МИЛФ"".

Так что она не ожидала, что Джоуи будет жить среди ее круга знакомств. Но она быстро справилась с этим наилучшим образом и мгновенно закрепила за собой репутацию "эпатажной" мамы, которая могла вызвать больше всего драм.

"Я буду в горячей ванне в 10, - объявила она после того, как был показан поворот.- Извините, дамы, возможно, я сплю с вашим сыном!".