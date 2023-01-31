Британская Колумбия экспериментирует с декриминализацией сильнодействующих наркотиков

2023-01-31 18:04

Западная канадская провинция во вторник (31 января) декриминализовала хранение небольших количеств героина, фентанила и других сильнодействующих наркотиков, сообщают власти во вторник, 31 января.

Этот шаг стал первым на пути к кардинальному изменению в политике, направленному на то, чтобы попытаться остановить опиатный кризис, в результате которого погибли тысячи канадцев.

«Ситуация никогда не была более острой», — заявила Кэролин Беннетт, министр психического здоровья и наркомании, накануне вступления новеллы в силу. 

По ее просьбе Британская Колумбия с пятью миллионами жителей стала первой канадской провинцией, в которой действует это исключение, апробированное только в американском штате Орегон и в Португалии.

Опубликовано: Тарас Медведев









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