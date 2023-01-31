Киев заявил, что получит «от 120 до 140» западных танков

2023-01-31 18:20

Украина получит «от 120 до 140» западных тяжелых танков, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба через несколько дней после достижения договоренностей о таких поставках.

«В первой волне поступлений Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 современных танков западных моделей», - сообщил Кулеба в видео на Facebook, перечислив, что речь идет о Leopard 2 немецкой разработки, британских Challenger 2 и американских Abrams. 

Киев впервые раскрыл общее количество поставок, которое ему пообещали западные союзники.

Опубликовано: Тарас Медведев









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