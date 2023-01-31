Медики объяснили, почему кофе с молоком предпочтительнее черного
Британские ученые выяснили: этот напиток не только бодрит, он также снижает уровень воспалений в организме при добавке молока.
Исследователи установили: кофе не просто дает энергию и улучшает настроение, но также снижает риск появления деменции, рака печени, толстой кишки и молочной железы.
Что касается молока, то оно усиливает все полезные свойства популярного напитка.
По словам докторов, во время смешивания кофе и белка молока получается действительно «мощный коктейль», способный эффективно бороться с воспалениями.
Специалисты подчеркнули: польза будет от добавления не только молока, но также и других молочных продуктов.
Богатые цистеином белки, уточняют ученые, присутствуют в молоке и других продуктах на его основе, часто добавляемые в кофе.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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