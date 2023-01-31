Медики объяснили, почему кофе с молоком предпочтительнее черного

Британские ученые выяснили: этот напиток не только бодрит, он также снижает уровень воспалений в организме при добавке молока.

Исследователи установили: кофе не просто дает энергию и улучшает настроение, но также снижает риск появления деменции, рака печени, толстой кишки и молочной железы.

Что касается молока, то оно усиливает все полезные свойства популярного напитка.

По словам докторов, во время смешивания кофе и белка молока получается действительно «мощный коктейль», способный эффективно бороться с воспалениями.

Специалисты подчеркнули: польза будет от добавления не только молока, но также и других молочных продуктов.

Богатые цистеином белки, уточняют ученые, присутствуют в молоке и других продуктах на его основе, часто добавляемые в кофе.