Autohome: Geely впервые протестировала летающий автомобиль

Китайский портал Autohome сообщает, что компания Geely провела тестирование своего первого летающего автомобиля AE200 X01.

Производитель создал пятиместное транспортное средство на электротяге с функцией вертикального взлета и посадки.

Ожидается, что AE200 X01 будет использоваться для перелетов в пределах города и между населенными пунктами.

О разработке летающего автомобиля Geely сообщила летом прошлого года. На данный момент машина уже прошла сертификацию.