Autohome: Geely впервые протестировала летающий автомобиль
2023-01-31 20:04
Китайский портал Autohome сообщает, что компания Geely провела тестирование своего первого летающего автомобиля AE200 X01.
Производитель создал пятиместное транспортное средство на электротяге с функцией вертикального взлета и посадки.
Ожидается, что AE200 X01 будет использоваться для перелетов в пределах города и между населенными пунктами.
О разработке летающего автомобиля Geely сообщила летом прошлого года. На данный момент машина уже прошла сертификацию.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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