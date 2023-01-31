Бывший помощник Кучмы Соскин: для Украины сложилась тупиковая ситуация

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине складывается тяжелая и тупиковая ситуация.

Он отметил, что страна не производит никаких вооружений, у нее нет денег, запасов и снаряжения.

Соскин отметил, что вся мощь России сейчас сконцентрирована против Украины, и страна держится только за счет помощи Запада.

По его словам, если бы США и их союзники не направляли Украине боеприпасы, оружие и деньги, страна давно потерпела бы поражение.