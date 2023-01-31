Бывший помощник Кучмы Соскин: для Украины сложилась тупиковая ситуация
2023-01-31 20:09
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине складывается тяжелая и тупиковая ситуация.
Он отметил, что страна не производит никаких вооружений, у нее нет денег, запасов и снаряжения.
Соскин отметил, что вся мощь России сейчас сконцентрирована против Украины, и страна держится только за счет помощи Запада.
По его словам, если бы США и их союзники не направляли Украине боеприпасы, оружие и деньги, страна давно потерпела бы поражение.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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