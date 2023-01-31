В Великобритании 1 февраля начнется самая крупная за 12 лет волна забастовок
Все больше и больше протестующих выходят на улицы Британии, а премьер-министру Риши Сунаку грозят крупнейшие забастовки за последние 12 лет.
И хотя у него пока довольно мягкая позиция, это может стать началом конца его карьеры, пишет Politico.
Великобритания готовится к широкомасштабной забастовке, запланированной на среду 1 февраля. Подсчитано, что 100 000 государственные служащие из правительственных ведомств, портов, аэропортов и автошкол выйдут на улицы вместе с сотнями тысяч учителей по всей Англии и Уэльсу.
К ним присоединятся машинисты 14 национальных операторов и сотрудники 150 университетов Великобритании.
Хотя в каждом секторе есть свои причины, у многих забастовщиков есть одна общая черта: стагнация заработной платы при высокой инфляции. И из-за этого Сунаку сложнее возложить вину на членов профсоюза.
Профсоюзы возмущены антизабастовочным законодательством. Однако риторика Сунака остается мягкой по сравнению с воинственной линией Тэтчер, которая во время забастовок 1979 года гласила: "Если кто-то подрывает наши основные свободы… ей-богу, я столкнусь с этим лицом к лицу".
Politico пишет, что "в преддверии выборов в следующем году у Риши Сунака остается все меньше и меньше времени, чтобы переломить ситуацию".
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...
-