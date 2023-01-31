В Великобритании 1 февраля начнется самая крупная за 12 лет волна забастовок

Все больше и больше протестующих выходят на улицы Британии, а премьер-министру Риши Сунаку грозят крупнейшие забастовки за последние 12 лет.

И хотя у него пока довольно мягкая позиция, это может стать началом конца его карьеры, пишет Politico.

Великобритания готовится к широкомасштабной забастовке, запланированной на среду 1 февраля. Подсчитано, что 100 000 государственные служащие из правительственных ведомств, портов, аэропортов и автошкол выйдут на улицы вместе с сотнями тысяч учителей по всей Англии и Уэльсу.

К ним присоединятся машинисты 14 национальных операторов и сотрудники 150 университетов Великобритании.

Хотя в каждом секторе есть свои причины, у многих забастовщиков есть одна общая черта: стагнация заработной платы при высокой инфляции. И из-за этого Сунаку сложнее возложить вину на членов профсоюза.

Профсоюзы возмущены антизабастовочным законодательством. Однако риторика Сунака остается мягкой по сравнению с воинственной линией Тэтчер, которая во время забастовок 1979 года гласила: "Если кто-то подрывает наши основные свободы… ей-богу, я столкнусь с этим лицом к лицу".

Politico пишет, что "в преддверии выборов в следующем году у Риши Сунака остается все меньше и меньше времени, чтобы переломить ситуацию".